شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستغل مواجهة أسوان فى الكأس لتجربة عناصر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح فرصة المشاركة لبعض اللاعبين الذين لا يعتمد عليهم بشكل أساسى، خلال مواجهة أسوان فى بطولة كأس مصر.

ويرغب فيريرا فى منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد والبدلاء أمام أسوان، من أجل تجهيزهم تحسبًا للاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، وخاصة فى المرحلة التى ستشهد رحيل عدد من اللاعبين بسبب انتهاء عقودهم.

ويلعب الزمالك ضد أسوان فى التاسعة مساء الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

فى سياق أخر، علق مصدر مسئول من نادى الزمالك على تفاوض الأهلى مع المغربى اشرف بن شرقي جناح الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، من أجل الانتقال لصفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه من حق أى نادٍ، سواء فى مصر أو خارج مصر، التفاوض مع أشرف بن شرقى أو أى لاعب ينتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، وإن ما يتردد حول توقيع اللاعب لصفوف الأهلى لا يشغل إدارة الزمالك، التى ينصب انشغالها على تدعيم الفريق بعناصر مميزة فى الموسم الجديد.

ووضع مسئولو الأهلى الرتوش الأخيرة فى الاتفاق مع بن شرقى من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع الزمالك فى 30 يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضي، وهو ما دفع مسئولى القلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

وعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى عدة جلسات مع أشرف بن شرقى، آخرها منذ أيام قليلة، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، إلا أن اللاعب طلب تأجيل التوقيع لحين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمى مع القلعة البيضاء فى 30 من الشهر المقبل.

ورغم توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بن شرقى، إلا أن مصدراً مقرباً من اللاعب أكد أنه يمتلك عرضًا من أحد أندية الدورى السعودى، وهو ما دفعه لتأجيل التوقيع لحين الوقوف على أفضل عرض.