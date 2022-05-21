شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يبحث عن الفوز الثالث أمام الأهلى والأول على موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن تحقيق الفوز الثالث خلال مسيرته التدريبية على الأهلى عندما يلتقى الفريقان اليوم، السبت، باستاد المقاولون ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية بالدور الأول من موسم 2018-2019 بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما جاء التعادل الثالث حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك، وخسر طولان 16 مباراة أمام الأهلي.

وخاض طولان من قبل أمام الأهلي 25 مباراة بجميع البطولات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، حقق خلالها فوزين فقط وتعادل في 3 مباريات، وخسر فى 20 مباراة، كما واجه طولان موسيماني مدرب الأهلي فى 4 مباريات بالدوري وكأس مصر وخسر جميع هذه المواجهات.

ويتطلع حلمي طولان لتقديم مستوى قوي أمام الأهلي واستغلال كبوة الفريق الأحمر الأخيرة محليا في أن تكون ضغط على لاعبيه يستغلها الفريق البترولي فى محاولة تهديد مرماه، ولكنه يخشى من انتفاضة الأهلي في أن تشكل ضغط كبير على لاعبيه.