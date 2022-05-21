شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. خالد الفيومى لاعب الطائرة: كان نفسى أكون مذيع وبحب هنيدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب خالد الفيومى لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الاتحاد السكندرى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
اللعب مع أولادى.
بتدخل المطبخ؟
بدخل المطبخ أعمل شاى.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
مكرونة.
من نجمك المفضل؟
محمد صلاح.
من مطربك المفضل؟
بهاء سلطان ومحمد محيى.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
مذيع.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
محمد هنيدى.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.