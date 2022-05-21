شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. خالد الفيومى لاعب الطائرة: كان نفسى أكون مذيع وبحب هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب خالد الفيومى لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الاتحاد السكندرى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

اللعب مع أولادى.

بدخل المطبخ أعمل شاى.

مكرونة.

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح.

بهاء سلطان ومحمد محيى.

مذيع.

محمد هنيدى.

الكاجوال.