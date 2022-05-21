شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلى من مباراة إنبى يواصلون التدريبات بالتتش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بمستبعدي النادي الأهلي من مباراة إنبي المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، وظهر محمد محمود برفقة حمدي فتحي وأليو ديانج، بدر بانون، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم.



محمد محمود



مستبعدو الاهلى

ويدخل فريق الاهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

تعثر المارد الأحمر فى 4 جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى 9 نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية والطلائع بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

في المقابل يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.