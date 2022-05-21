شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على اتهامات التعنت.. رابطة الأندية دعمت الأهلى بتأجيل 5 مباريات بسبب الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة النادى الأهلى مؤخرا من رابطة الأندية واتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام إيسترن كومبانى، المحدد لها 25 مايو الجارى، بسبب استعدادات الفريق لمباراة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 30 من نفس الشهر.

وأكد مصدر برابطة الأندية أنه لا داعى لتأجيل المباراة، خاصة أنه يفصلها 4 أيام عن المباراة النهائية لدورى الأبطال، بجانب رغبة الرابطة فى انتظام المسابقة، حفاظا على انتهائها فى 30 أغسطس المقبل، كما تم إعلانه مؤخرا، إلا أن مجلس الأهلى يرى أن موقف الرابطة يعتبر تعنتا ضد المارد الأحمر.

وسبق لرابطة الأندية تأجيل 5 مباريات للأهلى هذا الموسم دعما من الرابطة للفريق الأحمر فى مشواره الأفريقى، وهى مباريات الأهلى مع إنبى والإسماعيلى والمقاولون العرب وايسترن كومبانى والزمالك، فى المقابل لم يتم تأجيل للوداد المغربى أى مباريات فى الدورى المغربى باستثناء مباراته أمام الرجاء التى كان مقررا لها يوم 25 مايو الجارى.

وأرسل النادي الأهلى خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي واستند في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR»، والمُبلّغ بهما جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، إذ تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.

وأكد مصدر داخل الجبلاية أن المباراة لن تعاد نظراً لعدم ذكر حكم اللقاء الواقعة التي كشف عنها النادي الأهلي فى شكواه خلال تقريره الخاص بالمباراة، وأوضح المصدر أن الحكم يجب أن يذكر الواقعة فى تقريره حتى يتم دراسة الشكوى وإعادة اللقاء، وهو ما لم يحدث، وبالتالي اللقاء لن يعاد وسيتم اعتماد النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.