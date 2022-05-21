شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب مصير مباراة إيسترن كومبانى لحسم موعد السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل موعد سفر الفريق للمغرب لخوض نهائي أفريقيا لحين وضوح الرؤية بشأن مباراة إيسترن كومباني، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وطلب الأهلي تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني المقرر لها 25 مايو الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة لبطولة الدوري الممتاز، بسبب ارتباط النادي بمباراة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويترقب الأهلي مصير مباراة إيسترن كومباني حتى يُحدد موعد سفره للمغرب لخوض النهائي الأفريقي المرتقب.

على صعيد متصل، طلب الأهلي من رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراته مع إيسترن كومباني وذلك حتى يتمكن فريق الأهلي من الاستعداد لمباراته المهمة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال.

وأضاف الأهلي فى المكاتبة التي أرسلها لرابطة الأندية، أنه استطلع رأي مسئولي إيسترن كومباني ووافقوا على التأجيل، ووجه لهم النادى الشكر على تقديرهم للموقف.

وجاء في الخطاب أيضًا أن الأهلي سوف يقوم بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركتهم بعد التشاور معه في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع إنبي في التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.