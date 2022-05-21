شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: بن شرقى لو راح الأهلى مش هكتفه.. لاعب محترف وعقده خلص (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا، لأول تعليق من المستشار مرتضى منصور على أخبار انتقال نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي للنادي الأهلي.





وعلق مرتضى منصور قائلا:" أشوف بن شرقي لاعب محترف وعقده خلص هعمله أي هخطفه يعني، مش بإيدي إنه يستمر مش همسكه بالعافية يعني".

ووضع مسئولو الأهلى الرتوش الأخيرة فى الاتفاق مع بن شرقى من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع الزمالك فى 30 يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضي، وهو ما دفع مسئولى القلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

وعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى عدة جلسات مع أشرف بن شرقى، آخرها منذ أيام قليلة، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، إلا أن اللاعب طلب تأجيل التوقيع لحين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمى مع القلعة البيضاء فى 30 من الشهر المقبل.

ورغم توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بن شرقى، إلا أن مصدراً مقرباً من اللاعب أكد أنه يمتلك عرضًا من أحد أندية الدورى السعودى، وهو ما دفعه لتأجيل التوقيع لحين الوقوف على أفضل عرض.