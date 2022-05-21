بسبب الإصابة غياب هيون سو عن مباراة الهلال والإتحاد في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

أكدت تقارير سعودية، اليوم، غياب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن مباراة فريقه الهلال أمام الإتحاد، بسبب الإصابة، الإثنين القادم، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الهلال أمس، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها جانغ هيون سو أثبتت إصابته في أصبع القدم، وغيابه عن التدريبات الجماعية.

كما أن جانغ خارج حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال في المباراة المهمة أمام الاتحاد.