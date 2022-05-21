شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد 11 يونيو موعدا لانطلاق المؤتمر السنوى للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد 11 يونيو المقبل لانطلاق المؤتمر السنوى للاتحاد، ويستمر حتى 14 من نفس الشهر لجميع الأعمار السنية للإتحاد لمناقشة نشرة التعليمات.

وقال عبد المنعم فى تصريح لـ الخليج 365، إن مكان استضافة المؤتمر السنوى لم يحدد بعد حتى الآن.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مؤخرا لوحة شرف الفرق الفائزة بمنافسات موسم 2021/2022 على صعيد المحترفين والسيدات والمرتبط وغير المرتبط والدرجة الأولى.

وتوج الزمالك بلقب دورى محترفين الرجال، وسبورتنج بدورى مرتبط 2002، بينما توج الزمالك بمرتبط 2004.

أما جزيرة الورد فحصل على لقب الدورى الممتاز للرجال ومدينة مصر على دورى المرتبط بالممتاز 2002، وشبان أسيوطت دورى الدرجة الأولى رجال.

أما مركز شباب بيلا حصل على دورى غير المرتبط 2002 و مصر للبترول دورى غير المرتبط 2004

بينما حصل سموحة على دورى 2006 ناشئين و الأهلى على 2008 ناشئين و الزمالك على كأس الإتحاد للمحترفين و سبورتنج كأس مصر .

فيما توج البنك الأهلى بكأس مصر 2002 و الأهلى بكأس مصر 2004 شباب و وسموحة أ بكأس مصر 2006 ناشئين و الشمس بدورى عمومى السيدات و سموحة بكأس الأتحاد عمومى سيدات و سبورتنج دورى 2002 أنسات و سموحة دورى 2004 ناشئات و سبورتنج كأس مصر عمومى سيدات .