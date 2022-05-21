شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما سقط سداسى الأهلى فى أرض الملعب بسبب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف إسلام الشاطر، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، واقعة مثيرة وكواليس للساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى بشأن مباراة الأحمر أمام أسيك أبيدجان الإيفوارى عام 2007 فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال الشاطر عن هذه المباراة، "فزنا بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب بالقاهرة، ومباراة العودة كانت فى أبيدجان خلال شهر رمضان فى الثالثة عصرًا".

وأضاف لاعب الأهلى السابق، "معظم اللاعبين كانوا صائمين فى هذه المباراة، وقدمنا أفضل 10 دقائق فى تاريخنا مع بداية اللقاء، وتمكنّا من إحراز هدف سجله فلافيو من صناعتى، بعد ذلك الهدف اعتقدنا أن الأمور انتهت، فهم أصبحوا يحتاجون 4 أهداف للتأهل على حسابنا، ولكن بعد مرور نصف ساعة قدمنا أسوأ 60 دقيقة فى تاريخ الأهلي"."

وتابع إسلام الشاطر، "جوزيه كان يرفض إجراء تغييرات وأصر فى البداية على أن أشارك طوال الـ90 دقيقة، وقال لى بين شوطى المباراة "أنت تحديدًا يا إسلام يا شاطر لن تُستبدل، وستستكمل المباراة لنهايتها، رغم أننى لم أكن قادراً على الحديث وقتها من الإرهاق والتعب".

وأضاف إسلام الشاطر، "فى الدقيقة 72 تقريباً وصلت حالة إرهاق لاعبى الأهلى إلى أشدها لدرجة أن هناك 6 لاعبين سقطوا على الأرض من شدة التعب، أنا وطارق السعيد وشادى محمد وغيرهم، وظن جوزيه أننا نمزح قبل أن يتأكد من إصابتنا بالإرهاق الشديد".