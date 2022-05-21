شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وإنبى قبل مواجهة الليلة فى الدوري؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى ، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مفى التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.



الأهلى وإنبي

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، ولا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 21.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى اليوم، السبت، بالدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.