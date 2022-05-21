شكرا لقرائتكم خبر عن صور مفبركة تكشف حقيقة جلسة أمير توفيق وسيد عبد الحفيظ مع اشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية أنباء مُتضاربة حول حصول النادي الأهلي على توقيع الدولي المغربي اشرف بن شرقي، وزعم البعض أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عقدا جلسة مع أشرف بن شرقي، حصلا خلالها على توقيعه.

حقيقة توقيع اشرف بن شرقي للأهلي

وبالبحث والتحرى، وجدنا أن الصور المُنتشرة للدولي المغربي أشرف بن شرقي مع عبد الحفيظ وأمير توفيق صور مُفبركة ليس لها وجود على أرض الواقع، وقام روّاد السويشيال ميديا بـ فبركتها من أجل إثارة البلبلة والضجة فى الشارع الكروي.

كما تبين أيضاً أن من قام بفبركة هذه الصور إستغل صور قديمة لـ سيد عبد الحفيظ مع نجم منتخب ليبيا السابق طارق التائب للأهلي قبل سنوات وتحديداً يوم 26 ديسمبر 2019، كما قام البعض بفبركة صور لـ أمير توفيق مع أشرف بن شرقي.

وظهر طارق التايب في الأهلي عصر الخميس 26 ديسمبر 2019 من أجل توجيه الدعوة لمسؤولي القلعة الحمراء للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، وخلال تلك الزيارة عقد نجم الكرة الليبية السابق جلسة مع سيد عبد الحفيظ وتم التقاط الصور التذكارية وقتها.



الصور المفبركة لسيد عبد الحفيظ مع بن شرقي



سيد عبد الحفيظ مع طارق التائب

على صعيد الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن توقيع بن شرقي للقلعة الحمراء، قال مصدر فى الأهلي إن النادي لم يحصل على توقيع أشرف بن شرقي، موضحاً أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، فاللاعب معروض على النادى منذ فترة لكن التعاقد معه لم يتم.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يحسم صفقة بن شرقي، بل هناك أصوات كثيرة فى القلعة الحمراء لا تُفضّل التعاقد معه لأسباب غير فنية، مُشيراً إلى القرار النهائي سيُحسم خلال الفترة المقبلة.