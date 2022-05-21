6 لاعبين يؤدون دور "صديق الأمس ومنافس اليوم" فى مباراة الأهلى وإنبى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تحديًا جديدًا عندما يلتقي بفريق إنبي في تمام التاسعة مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 15 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويمتلك النادي الأهلي 9 لاعبين سبق لهم اللعب في نادي إنبي قبل التواجد في القلعة الحمراء، يتواجد منهم 6 لاعبين في قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لخوض اللقاء، فيما يغيب عن المواجهة المرتقبة 3 لاعبين أخرين لظروف الإصابة مثل حمدي فتحي وأكرم توفيق، فيما تمت إعارة كهربا خلال الموسم الجاري.

ويؤدي 6 لاعبين بالنادي الأهلي دور "صديق الأمس ومنافس اليوم" وهم: محمد شريف، كريم فؤاد، وليد سليمان، علي لطفي، أفشة، صلاح محسن.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

تعثر المارد الأحمر فى 4 جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى 9 نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية والطلائع بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

في المقابل يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.