شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. 16 ناديا من أصل 18 بالدورى الممتاز تقدمت بشكاوى رسمية ضد الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة مفاجأة كبرى بالتأكيد على تقديم 16 ناديا من أصل 18 يشاركون فى مسابقة الدورى المصري الممتاز بشكاوى رسمية ضد القرارات التحكيمية خلال الأسابيع السابقة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر، إن الشكوى من الأخطاء التحكيمية سمة لدى غالبية أندية الدوري المصري وليس ناديا محددا، والدليل على ذلك تقديم كافة الأندية المشاركة فى البطولة شكاوى رسمية، باستثناء ناديين فقط رفض ذكر اسميهما.

وكشفت الساعات الماضية ظهور سؤال يفرض نفسه بشدة داخل أروقة اتحاد الكرة، بخصوص إصرار عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالجبلاية على رفض طلب رابطة الأندية المصرية بالتعاقد مع خبير أجنبى لتطوير منظومة التحكيم فى مصر، ومعالجة السلبيات بملف التحكيم والتى تلقى بظلالها على مسابقة الدورى الممتاز.

رابطة الأندية المصرية تقدمت بأكثر من طلب للجنة الحكام للمطالبة بالتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير المنظومة، كما تم إرسال مخاطبات رسمية للجنة الحكام لتنفيذ هذا الطلب، وهو ما قوبل بالرفض أكثر من مرة من جانب رئيس لجنة الحكام دون إبداء أسباب واضحة.

رفض استقدام خبير أجنبى لتطوير التحكيم المصرى ألقى بظلاله على الأوضاع التحكيمية فى الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بعد تعدد شكاوى مختلف الأندية من الأخطاء التحكيمية، ورفض العديد من الأندية قرارات الحكام فى بعض المباريات، كما تأكد غياب التحكيم المصرى عن كأس العالم المقبلة، بعد خلو قائمة حكام الساحة المرشحين للبطولة من أسماء الحكام المصريين، واكتفوا بضم محمود أبو الرجال الحكم المساعد، رغم ظهور التحكيم المصرى فى المحافل الدولية أكثر من مرة طوال السنوات الماضية.