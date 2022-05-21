شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقاً على مباراة الأهلى وإنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى وإنبى اليوم، السبت، بالدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية مع سيف زاهر وضيوف الاستوديو الكابتن (طه إسماعيل) والكابتن (أحمد حسن) والكابتن (محمد ابو العلا) والفقرة التحكيمية مع الكابتن (أحمد الشناوي ) وتعليق (أيمن الكاشف ) على القناة الصوتية الأولى وتعليق ( طارق حسن ) على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري

تقام مباراة الأهلى وإنبى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يتعثر فى أربع جولات بالدوري

وتعثر المارد الأحمر فى أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى تسعة نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية ومن الطلائع بهدف ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.