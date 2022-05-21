شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد تأكد غيابه عن الأهلى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، على الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في العضلة الضامة، والتي تسببت فى غيابه عن مباراة المارد الأحمر الليلة أمام إنبي، كما تأكد غياب مدافع الأهلي عن مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "ما يختاره الله هو كل الخير، فقل الحمد لله دائماً لأنك والله لن تجد أجمل من اختيارات الله لحياتك، فكلها تنصب فى صالحك وأنت لا تعلم، وكل الخير فى تدابير الله، فقل بقلب راض "رضيت يا رب"، ولا تكره شيئاً اختاره الله لك، فعلى البلاء تؤجر، وعلى الصبر تؤجر، وعلى الفقد تؤجر، وعلى الصبر تؤجر، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير".



محمد عبد المنعم

ويغيب محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، عن مباراة فريقه أمام الوداد المغربى المقرر لها 30 مايو الجارى بنهائى دوري أبطال أفريقيا بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، ورغم إعلان الجهاز الطبى للمارد الأحمر وجود محاولات طبية مكثفة لتجهيز اللاعب للنهائى الأفريقى، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن اللاعب يحتاج لأسبوعين للتعافى من الإصابة.

ويخضع عبد المنعم لبرنامج علاجي بعد التأكد من إصابته، وفقًا للفحوصات الطبية التى أجراها وغيابه عن مباراة الأهلى اليوم أمام إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعاد محمد عبد المنعم للأهلى بعد قطع إعارته من فيوتشر بعد تألقه مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى الكاميرون يناير الماضى، وشارك محمد عبد المنعم فى 15 مباراة مع المارد الاحمر بكل البطولات ولعب 1245 دقيقة سجل خلالها هدف وتلقى أربعة إنذارات.