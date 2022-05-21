شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج سيدات طائرة الأهلى فى تونس استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي اليوم، السبت، المران الثانى له فى تونس استعدادًا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية، وانطلق المران فى الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتناول لاعبو فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي وجبة الإفطار فى التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، ثم توجه الفريق لصالة «الهوارية» ليخوض المران، قبل العودة إلى مقر الإقامة، لتناول وجبة الغداء، علمًا بأن الاجتماع الفني للبطولة سيعقد فى السابعة مساءً، والذى سيتحدد من خلاله الشكل التنظيمي للبطولة.

وتضم بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي في تونس 14 لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، والأوكرانية بوجدانا آنيسوفا، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد إخصائي التدليك.