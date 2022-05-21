شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه إنبى للهروب من رقم سلبى لم يتحقق منذ 40 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى يواجه نظيره إنبى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتعثر المارد الأحمر فى أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الأهلى سلبياً، ليحقق رقماً سلبياً لم يحدث منذ 2010 ، وقتها تعادل الأهلي أيضًا 3 مرات وخسر مرة ولم يفز في 4 مباريات متتالية ، بدأت تلك السلسلة وقتها في نوفمبر 2010، وانتهت في ديسمبر من العام نفسه ثم جاءت الخسارة أمام الإسماعيلي 1-3 والتي تسببت في رحيل حسام البدري ثم تولى زيزو المهمة مؤقتًا، وتعادل في أول مباراة أمام سموحة 1-1 بهدف أبو تريكة، واستمرت التعادلات أمام الاتحاد هذه المرة 2-2 بهدفي أبو تريكة وجدو.

السلسلة توقفت وقتها عندما فاز الأهلي على حرس الحدود 2-1 بهدفي أبو تريكة، أمّا عدم الفوز فى 5 مباريات متتالية بالدورى فهو أمر لم يحدث بآخر 40 عامًا على الأقل.

من جهته طالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط واستعادة مسيرة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى واستغلال تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.