شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعباً فى قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجودو، بقيادة الأسطورة الأولمبية محمد رشوان، قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية بالجزائر، والمقرر انطلاقها 26 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة الأفريقية.

ويصل الفوج الأول من بعثة المنتخب الوطنى إلى الجزائر غدا الأحد، أما الفوج الثاني والأخير فيصل الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من:

الرجال:

يسري سامي (19 عام) – محمد عبد الموجود (28 عام) – عمر سامي (23 عاما) – علي عيد (27 عاما) – عبد الرحمن عبد الغني (24 عاما) – علي حازم (28 عاما) – عبدالله فهمي (23 عاما) – محمد عبده (23 عاما).

السيدات:

نورا سالم (20 عاما) – تسنيم تامر (18 عاما) – لمياء حسن (29 عاما) – فاطمة عطية (18 عاما) – أفنان ياقوت (20 عاما) – فرح علي (19 عاما).

ويقود المنتخب خلال مشاركته فى البطولة الأسطورة الأولمبية محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات فى اتحاد الجودو، ويعاونه حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي وسيد أبو ميدان، ويترأس البعثة النائب حسام عوض الله.

وكان المنتخب قد شارك مؤخرا في منافسات بطولة كأس أوروبا بالبوسنة وحقق المركز الرابع في الترتيب العام، بـ4 ميداليات مختلفة بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.

ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية، في ظل عملية التجديد وخفض معدل الأعمار، التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مرزوق علي في التوقيت الحالي.

ويضم المنتخب حاليا 6 لاعبين تحت الـ20 عاما، و4 لاعبين تحت الـ25 عاما.