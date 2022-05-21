شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الأهلى والبنك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير مباراة الأهلى والبنك الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى ضمن الجولة الـ 19 لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقدم النادى الأهلى بطلب لإعادة المباراة.

وأرسل النادي الأهلى خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي واستند في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR»، والمُبلّغ بهما جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، إذ تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.

وأكد مصدر داخل الجبلاية أن المباراة لن تعاد نظراً لعدم ذكر حكم اللقاء الواقعة التي كشف عنها النادي الأهلي فى شكواه خلال تقريره الخاص بالمباراة، وأوضح المصدر أن الحكم يجب أن يذكر الواقعة فى تقريره حتى يتم دراسة الشكوى وإعادة اللقاء، وهو ما لم يحدث، وبالتالي اللقاء لن يعاد وسيتم اعتماد النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.