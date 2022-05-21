شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن التوقيع مع بن شرقى: لم يحدث وهناك أصوات تتحفظ على الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية تداول أنباء مثيرة حول حصول النادي الأهلي على توقيع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى. وخرجت تقارير كثيرة الفترة الماضية تؤكد أن أشرف بن شرقي وقع للأهلي مؤخراً بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الزمالك.

في هذا الشـأن، قال مصدر فى الأهلي إن القلعة الحمراء لم تحصل على توقيع أشرف بن شرقي، موضحاً أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، فاللاعب معروض على النادى منذ فترة لكن التعاقد معه لم يتم.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يحسم صفقة بن شرقي، بل هناك أصوات كثيرة فى القلعة الحمراء لا تُفضّل التعاقد معه لأسباب غير فنية، مُشيراً إلى القرار النهائي سيُحسم خلال الفترة المقبلة.