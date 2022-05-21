شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين يواجه البنك الأهلي في نهائي بطولة النخبة لكرة الصالات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريقا الإعلاميين والبنك الأهلي للمباراة النهائية لبطولة النخبة لكرة الصالات المقامة حاليا بالإسكندرية، بعد فوزهما على الاتحاد السكندري والإسماعيلي على الترتيب.

وتخطى البنك الأهلي نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3 / 2 بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3 / 3، بينما فاز فريق الإعلاميين على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الرابعة عصر اليوم السبت، بينما تقام مباراة النهائي بين الإعلاميين والبنك الأهلي في السادسة مساء الغد بصالة نادي الاتحاد السكندري.

وأطلق مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا بطولة النخبة لكرة الصالات، ضمن خطة المجلس لتطوير لعبة كرة الصالات والنهوض بها.