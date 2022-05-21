شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل القاهرة بعد الفوز بالسوبر الأفريقى لليد وخسارة الكؤوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي القاهرة قادمة من النيجر، بعد التتويج بلقب بطولة السوبر الأفريقي على حساب الزمالك، والتأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب، التى تقام فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، فيما خسر الأهلي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالخسارة من الزمالك 28/29.

وقررت إدارة النادي الأهلي تكريم فرق النشاط الرياضي التى حصدت العديد من البطولات هذا الموسم، وإقامة احتفالية للاحتفاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وفى المقدمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» الذى شارك فى خمس بطولات وفاز بها جميعًا، مسجلاً رقمًا قياسيًّا يحسب للجهاز الفنى واللاعبين، والفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» الفائز ببطولة أفريقيا الأخيرة والتى أقيمت تونس على مدار الأسبوعين الماضيين، والفريق الأول لكرة اليد «رجال» الذى فاز ببطولة السوبر الأفريقي، وتأهل للمشاركة فى بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.



يد الأهلى 1



يد الأهلى 2



يد الأهلى 3

فيما نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى حصد النجمة الأفريقية السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء فى الكؤوس الأفريقية بالفوز على الأهلى فى نسخة هذا الموسم 29/28 بالنيجر .

وحصل الزمالك على هذا اللقب 5 مرات من قبل أعوام ، 1985، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2016 ، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام ، 2013 ، 2017 ، 2018 ، 2020 .

تأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى فى هذه النسخة بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.