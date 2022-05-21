شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة إنبى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى وإنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية، كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، برئاسة عصام عبد الفتاح، طاقم تحكيم مباراة الأهلى وإنبى بقيادة محمد الصباحي، ويعاونه كل من: يوسف البساطي، ويتواجد السيد منير حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو عبد العزيز السيد وأحمد توفيق طلب وشريف عبد الله.

مباراة الأهلى وإنبى هى الثامنة لمجمد الصباحى هذا الموسم، بعدما أدار 7 لقاءات أشهر خلالها 28 كارتا أصفر وثلاث بطاقات حمراء، واحتسب 6 ركلات جزاء، ولم يدر الصباحى أى مباراة للمارد الأحمر هذا الموسم، بينما أدار مباراة واحدة لإنبى خسرها بهدف دون رد.

وسبق للصباحى إدارة مباراة بين الأهلى وإنبى فى الأسبوع 13 من عمر الدوري المصري موسم 2018/2019، وفاز الأهلي بهدفي أيمن أشرف وجونيور أجايي مقابل هدف سجله محمود قاعود.

وإجمالا.. أدار الصباحى 11 مباراة للأهلى فى الدوري، حقق المارد الأحمر الفوز فى 7 منها وخسر لقاءً، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، وِأشهر الكارت الأصفر 15 مرة فى وجه لاعبى الأهلى واحتسب ركلتى جزاء، واحتسب ضد المارد الأحمر 3 ركلات جزاء.

وكانت أول مباراة للصباحى مع الأهلى أمام بتروجت وانتهت بالتعادل 1-1 بينما كانت آخر مباراة أمام سموحة فى الجولة 11 من عمر الدوري الموسم الماضي، وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يتذوق الفوز فى آخر أربع مباريات بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بنتيجة (1-0)، والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.