شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يجهز عمرو مرعى لتعويض غياب أموتو فى هجوم المصرى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى المصرى على الدفع بعمرو مرعي لاعب الفريق فى التشكيل الأساسي للنادى المصري أمام فيوتشر، خلال المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

ووجه الجهاز الفني للمصري تعليمات خاصة لعمرو مرعي قبل اللقاء المرتقب، وشدد على أهمية استغلال الفرص خلال المباراة والتسجيل المبكر لرفع الضغوط من على الفريق.

وشارك عمرو مرعي مع المصري فى 21 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً لزملائه بالفريق.

يأتي ذلك بعدما تأكد غياب النيجيري أوستين أموتو، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن المباراة المرتقبة، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وهو الأمر الذي يستلزم خضوعه لفحوصات أخرى عن طريق الأشعة التشخيصية لتحديد درجة التمزق وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب ومدته قبل عودته مرة أخرى للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أن اللاعب سينضم إلى قائمة المصابين بالفريق، والتي تضم زملائه إسلام صلاح وإسلام عطية والفلسطيني ياسر حمد، الذين يخضعون حاليًا لبرنامج تأهيلي لعلاجهم من الإصابة.

ولم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات منذ 42 يوما في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذى حققه على الأهلي فى 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.