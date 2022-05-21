الامارات | محمد صلاح: ريال مدريد أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: ريال مدريد أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم المصري هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، عن حقيقة تصريحاته تجاه فريق ريال مدريد والتي فسرت بشكل خاطئ على حد تعبيره، مؤكدا أنه لم يخطأ في حق بطل الدوري الإسباني ولكن فسرت تصريحاته أنه أخطأ في حقهم.

وقال صلاح، في تصريحات صحافية عن مواجهة ريال مدريد: "فسرت تصريحاتي السابقة بشكل يوحي أنني أخطأت في حقهم، ريال مدريد أكبر فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولكن تحدثت بذلك بالنظر إلى ما حدث في نهائي 2017 أمامهم، لذلك كنت أتمنى مواجهتهم".

ويتكرر لقاء العملاقين ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري الأبطال يوم 28 مايو الجاري، في ملعب فرنسا الوطني في العاصمة الفرنسية باريس، بعد المواجهة التي جمعتهم عام 2017 وانتهت بفوز الريال وتتويجه وإصابة محمد صلاح في هذه المباراة في كتفه.

وأضاف محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد: "المباراة ستكون صعبة للغاية، ريال مدريد فريق نجح في الفوز على كافة الفرق القوية، أنا متحمس للنهائي وأتمنى الفوز بالتأكيد وحصد اللقب".

وعن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد محمد صلاح، أن فريقه يهدف إلى الفوز في مباراته الأخيرة أمام وولفرهامبتون مع التفاؤل بالتتويج باللقب في ظل إمكانية خسارة أو تعادل مانشستر سيتي.

وتابع صلاح: "أنا متحمس، كل شيء ممكن حدوثه في عالم كرة القدم، أتمنى خسارة مانشستر سيتي أو تعادله، ونتمكن من الفوز بلقب الدوري، نحن نتحدث سويا والجميع متحمس، حدث هذا الأمر قبل ذلك، قبل عامين وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري، نحن متفائلون، هذا كل ما يمكننا فعله، نريد الفوز بمباراتنا وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

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