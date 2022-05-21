تعرف على موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يبحث فريق النصر عن حجز بطاقة تأهله إلى منافسات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. حين يلاقي الرائد في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.



ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، وهو مركز يؤهله للبطولة الآسيوية، فيما يأتي الرائد تاسعا برصيد 30 نقطة.

ويستضيف فريق الرائد، نظيره النصر في الجولة السابعة والعشرون من الدوري السعودي، مساء يوم السبت 21 مايو.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السعودي بشكل حصري عبر شبكة قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 61 نقطة

الهلال - 52 نقطة

النصر - 51 نقطة

الشباب - 47 نقطة

ضمك - 42 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال - 20 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 17 هدفا

تاليسكا - النصر - 16 هدفا

لينادر تاوامبا - التعاون - 15 هدفا

عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد - 14 هدفا

إيميليو زيلايا - ضمك - 13 هدفا