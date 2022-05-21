تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المتنوعة.

الخليج 365 يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

04:00 ـ إيسترن كومباني vs سموحة ـ القناة الناقلة:Ontime sports 1

06:30 ـ طلائع الجيش vs المقاولون العرب ـ القناة الناقلة:Ontime sports 2

09:00 ـ إنبي vs الأهلي ـ القناة الناقلة: Ontime sports 1

05:30 ـ فالنسيا vs سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

05:15 ـ جنوى vs بولونيا ـ القناة الناقلة:Serie A Youtube

08:45 ـ فيورنتينا vs يوفينتوس ـ القناة الناقلة:Serie A Youtube

08:45 ـ أتالانتا vs مبولي ـ القناة الناقلة:Serie A Youtube

08:45 ـ لاتسيو vs هيلاس فيرونا ـ القناة الناقلة:Serie A Youtube