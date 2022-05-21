تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

يستأنف الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز، بحثا عن انتصار غائب في آخر 4 مباريات، حين يحل ضيفا على فريق إنبي.



موعد مباراة الأهلي وإنبي هو التاسعة مساء السبت، بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب المقاولون العرب بالعاصمة المصرية.

وخسر الأهلي مباراة وتعادل في 3 خلال آخر 4 جولات بالمسابقة، ولم يسجل سوى هدف وحيد من ضربة جزاء، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا الذي انتهى بنتيجة 1-1.

ويعاني بطل أفريقيا من غيابات بالجملة بداعي الإصابة، منها ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وآليو ديانج، مع الجناح الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وسيكون الجهاز الفني للأهلي في حيرة من أمره، وبينما يبحث الفريق عن استعادة نغمة الانتصارات، يخشى أيضا تعرض اللاعبين لمزيد من الإصابات قبل مباراة الموسم أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا أواخر الشهر الحالي.

وعلى الأرجح ستكون تشكيلة الأهلي أمام إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.