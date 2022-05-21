شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبحث اليوم عن الخروج من النفق المظلم أمام سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى إيسترن كومبانى فى الرابعة مساء اليوم السبت، فريق سموحة على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط إيسترن كومبانى أمام غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى حين حقق سموحة فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى بخماسية فى نفس الجولة.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى، إلى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثالث مع الفريق للخروج من مؤخرة الجدول، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السكندرى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.

فى المقابل، يأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق السكندرى، فى مواصلة تحقيق الانتصارات وتعزيز موقعه فى جدول الدورى، أملا فى المشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل، وحذر لاعبيه من الاستهانة أو استسهال المباراة أمام متذيل الترتيب، وضرورة تقديم أعلى مستوى للعودة بالنقاط الثلاثة.

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.