شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وإنبي اليوم السبت 21 / 5 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى وإنبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والندية، كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ترتيب الأهلى وإنبى فى جدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

في المقابل يحتل انبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وإنبى فى الدوري

تعثر المارد الأحمر فى أربعة جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى تسعة نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية والطلائع بهدف دون رد.

وتعادل انبى مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

حسام عاشور الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلي وإنبي

حسام عاشور قائد الأهلى السابق يتربع على صدارة أكثر لاعبى المارد الأحمر ظهوراً أمام إنبى برصيد 20 مباراة.

الخماسية والثلاثية أكبر الانتصارات فى مواجهات الأهلي وإنبي

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

هدافو الأهلي فى شباك إنبي

يتصدر الثنائى محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لاعبا الأهلى المعتزلان، قائمة هدافى المارد الأحمر فى مباريات إنبى برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويحل فى المركز الثانى عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو برصيد 3 أهداف.

بينما إسلام عوض وأحمد رؤوف يتصدران قائمة هدافى إنبى فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف لكل لاعب.