القيمة المالية لجوائز الكونفدرالية الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية موسم 2021-2022، بعد فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.



واعتلى بركان منصة التتويج باللقب بفوزه 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيكون نهضة بركان على موعد مع مكافأة مالية بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

واستقبل ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية، المباراة النهائية من البطولة، مساء الجمعة 20 مايو/ آيار.

حسب ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن البطل المتوج بكأس الكونفدرالية، سيحصل على جائزة بقيمة 1.25 مليون دولار.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفريق الوصيف سيحصل على 625 ألف دولار، بينما الخاسران في المربع الذهبي يحصلان على 450 ألف لكل منهما.

فرق الدور ربع النهائي تحصل على 350 ألف دولار، بينما تحصد الأندية التي ودعت البطولة من المجموعات مبلغا قيمته 275 ألف دولار.

البطل: 1.25 مليون دولار

الوصيف: 625 ألف دولار

المربع الذهبي: 450 ألف دولار

دور الثمانية: 350 ألف دولار