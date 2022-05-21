نهضة بركان المغربي يتوج بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج نهضة بركان المغربي بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما ربع ساعة.

وبعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاقة الشوط الإضافي الأول، عاد حكم الساحة إلى تقنية الفيديو ليقرر احتساب ضربة جزاء لصالح نهضة بركان.

وانبرى لضربة الجزاء اللاعب يوسف الفحلي، وسدد بنجاح على يسار حارس مرمى الفريق الجنوب أفريقي.

وقبل النهاية بـ3 دقائق فقط، استغل أوناسيس مونتامبو لاعب أورلاندو حالة من التخبط في دفاع بركان، ليمنح فريقه هدف التعادل قبل اللجوء لركلات الترجيح كحل أخير لتحديد المتوج باللقب.

وبلغ أورلاندو بيراتس المباراة النهائية مرتين، خسر خلالهما عامي 2015 و2022 على يد النجم الساحلي التونسي ونهضة بركان.

في المقابل، بلغ نهضة بركان النهائي الثالث له هذا الموسم، حيث خسر لقب نسخة 2019 على يد الزمالك المصري، قبل أن يتوج في 2020 متفوقا على بيراميدز.