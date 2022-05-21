شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يسعى لمواصلة الصحوة أمام المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى طلائع الجيش فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، مع المقاولون العرب على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بهدف الثلاث نقاط، حيث حقق طلائع الجيش فوزا مهما على الزمالك بهدف نظيف فى المباراة الماضية، فى حين تعادل المقاولون العرب مع إنبى بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى للطلائع، لاعبيه بضرورة مواصلة سلسلة اللاهزيمة التى تمتد لـ12 مباراة على التوالى، وتحقيق الثلاث نقاط والتقدم أكثر فى جدول الترتيب.

ويحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

فى المقابل، يعمل محمد عودة المدير الفنى لفريق الذئاب على معالجة أزمة إهدار الفرص للاعبى الفريق، وقام باستكشاف فريق طلائع الجيش من خلال مراجعة المباريات السابقة فى الدورى العام، ومنح عودة تعليمات خاصة لمهاجمى الفريق مشدداً على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خاصة وأن طلائع الجيش من الفرق المنظمة دفاعياً بشكل جيد.