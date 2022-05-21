شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. أسوان متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نادى أسوان تأهله للدورى الموسم المقبل بعدما تصدر مجموعة الصعيد برصيد 65 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف كيما أسوان، بعد مرور 27 جولة فى البطولة قبل مباراتين على النهاية.

1 أسوان 65 نقطة 2 كيما أسوان 49 3 الألومنيوم 49 نقطة 4 بترول أسيوط 46 نقطة 5 المنيا 44 نقطة 6 تليفونات بنى سويف 37 نقطة 7 مركز شباب طامية 36 نقطة 8 المدينة المنورة 33 نقطة 9 الفيوم 33 نقطة 10 الإعلاميين 33 نقطة 11 ديروط 32 نقطة 12 بنى سويف 29 نقطة 13 سوهاج 29 نقطة 14 نادى ملوى 29 نقطة 15 قنا 17 نقطة 16 البدارى 15 نقطة وتقام فى الرابعة عصر اليوم، السبت، 8 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مجموعة الصعيد، بين بنى سويف وديروط، المدينة المنورة مع المنيا، بترول أسيوط مع ملوى، البدارى مع سوهاج، قنا مع كيما أسوان، أسوان مع الألومنيوم، تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين، مركز شباب طامية مع الفيوم. وستكون مواجهة أسوان مع الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة، في مباراة بدون دوافع وسيدفع أحمد مصطفى بيبو مدرب تماسيح النيل بالبدلاء وغير الأساسيين للحكم عليهم.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى..

وفى صراع الهبوط يتنافس 7 أندية على الهروب من الهبوط للقسم الثالث بعدما تأكد هبوط كل من قنا والبدارى بشكل رسمي، ويتبقى ناديان قبل جولتين من النهاية، وهم كل من المدينة المنورة "33 نقطة" والفيوم "33" والإعلاميين "33" وديروط "32" وبنى سويف "29" وسوهاج "29" وملوى "29".

ويلتقى نادى ديروط مع بنى سويف، فيما يواجه المدينة المنورة مع المنيا، بترول أسيوط مع ملوى، البدارى مع سوهاج، تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين، مركز شباب طامية مع الفيوم، وأخيرا يلتقى قنا مع كيما أسوان في نفس الجولة.