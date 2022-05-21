شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء والد محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي فى مسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُقام عزاء والد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب صلاة المغرب اليوم، السبت، بمسجد عمر مكرم، بعدما تم تشييع الجنازة ظهر أمس الأول، الخميس، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.
ونعى أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادى الرياضية والإدارية، ببالغ الحزن والأسى، اللواء زكريا سراج الدين والد المهندس محمد سراج الدين الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.
وأضاف سراج الدين فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "تحدثنا فى سبتمبر 2019 مع نادي ريال مدريد من أجل أن نقيم مباراة ودية هناك مع الأهلي، وكان من المفترض أن تقام المباراة في أغسطس 2020 ولكن بسبب فيروس كورونا الأمر توقف، ووارد أن نعيد الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى".