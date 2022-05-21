شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يقترب من تعويض محمود السيد فى تشكيل البنك الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد بسيونى، لاعب فريق البنك الأهلى، من التواجد في التشكيل الأساسى في المباراة القادمة أمام الإسماعيلى لتعويض غياب محمود السيد الموقوف؛ بسبب الحصول على 3 إنذارات.

ويعد محمد بسيونى من أفضل العناصر فى خط الوسط بالبنك الأهلى خلال الفترة الماضية، لذلك يعتمد الجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، عليه فى المباريات القوية.

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد القادم وستقام على استاد الإسماعيلية الرياضى.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات.