شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية اليوم في مجموعة الصعيد تحت شعار الهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الرابعة عصر اليوم السبت، 8 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، بين بنى سويف وديروط، المدينة المنورة مع المنيا، بترول أسيوط مع ملوى، البدارى مع سوهاج، قنا مع كيما أسوان، أسوان مع الألومنيوم، تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين، مركز شباب طامية مع الفيوم.

وحسم نادى أسوان تأهله للدورى الموسم المقبل بعدما تصدر مجموعة الصعيد برصيد 65 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف كيما أسوان، وستكون مواجهته مع الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة، في مباراة بدون دوافع وسيدفع أحمد مصطفى بيبو مدرب تماسيح النيل بالبدلاء وغير الأساسيين للحكم عليهم.

وفى صراع الهبوط يتنافس 7 أندية على الهروب من الهبوط للقسم الثالث بعدما تأكد هبوط كل من قنا والبدارى بشكل رسمي، ويتبقى ناديان قبل جولتين من النهاية، وهم كل من المدينة المنورة "33 نقطة" والفيوم "33" والإعلاميين "33" وديروط "32" وبنى سويف "29" وسوهاج "29" وملوى "29".

ويلتقى نادى ديروط مع بنى سويف، فيما يواجه المدينة المنورة مع المنيا، بترول أسيوط مع ملوى، البدارى مع سوهاج، تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين، مركز شباب طامية مع الفيوم، وأخيرا يلتقى قنا مع كيما أسوان في نفس الجولة.