الخليج 365 يكشف.. هل تعاد مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف "الجبلاية" من إعادة مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي انتهت مساء الأربعاء الماضي بنتيجة (0-0) ضمن حسابات الجولة الـ19 بمسابقة دوري We المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن مباراة الأهلي والبنك الأهلي لن تُعاد، موضحًا أن الحكم أمين عمر لم يعترف بـ"خطئه" في التقرير.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن تقرير المباراة لم يذكر سوى إدانة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعدما قال لأمين عمر خلال توجهه لتقنية "VAR" :"عامل حساب لمين".

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا رسميًا، أمس الجمعة، يطالب من خلالها بإعادة المباراة. طالع التفاصيل

في المقابل، علّق كريم شحاتة المشرف على فريق الكرة في نادي البنك الأهلي، بأن ناديه ليس طرفًا في هذه الأزمة. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه مساء اليوم السبت، منافسه إنبي ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ15 ببطولة الدوري.