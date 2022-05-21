أول تعليق من البنك الأهلي على طلب الأهلي بإعادة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق كريم حسن شحاتة المشرف على فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، على موقف ناديه بعد بيان النادي الأهلي بضرورة إعادة مباراة الفريقين.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا رسميًا يطالب من خلاله بإعادة مباراة البنك الأهلي. طالع التفاصيل

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لسنا طرفًا في طلب الأهلي بإعادة المباراة".

وأضاف :"لنتحدث بشكل منطقي هناك العديد من الأخطاء وبهذا الشكل سنعيد الدوري كله".

وواصل :"في مباراة الأهلي لم يكن هناك خطأ، الجميع متفق بما فيهم الأهلي أن بداية الهجمة خطأ على رامي ربيعة".

وأكمل :"في بداية الفرصة اعترضت ووقتها أمين عمر لم يكن يعرف سبب اعتراضي".

وأنهى كريم شحاتة :"الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا حصل على ضربة جزاء غير صحيحة، ونادي سيراميكا اعترض"، الأخطاء على جميع الأندية".

وشهدت مباراة البنك الأهلي والأهلي حالة جدلية بعد هدف سجله الفريق الأحمر عن طريق وحيد، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تطالب بإعادة المباراة.

وانتهت مباراة البنك الأهلي والأهلي بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء أقيم مساء الأربعاء الماضي على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الجولة الـ19 بمسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يتذوق طعم الفوز في آخر أربع مباريات بعد الخسارة من المصري البورسعيدي ثم التعادل في ثلاث مباريات مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وأخيرًا البنك الأهلي.