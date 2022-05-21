نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب أورلاندو بيراتس

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في نيجيريا.

وامتدت المباراة النهائية إلى الأوقات الإضافية بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي.

وتحصل نهضة بركان على ركلة جزاء، أكدها حكم الفيديو المساعد، بعد عرقلة إسماعيل المقدم، قبل أن يسددها الفحلي محرزاً هدف التقدم للفريق المغربي.

وقبل نهاية الشوط الثاني الإضافي، تمكن فريق أولارندو من إحراز هدف التعادل عن طريق لورش في الدقيقة 117 في غفلة دفاعية.

وفي ركلات الترجيح حقق نهضة بركان نجاحاً كاملاً حين هز حمزة الموساوي وإبراهيم الزغودي والمقدم ويوسوفو دايو وإبراهيم البحراوي الشباك بينما تصدى الحمياني لركلة لورش، لتنتهي المباراة بفوز الفريق المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها نهضة بركان بكأس الكونفدرالية، حيث فاز بالنسخة الأولى عام 2020 عندما تغلب في النهائي على بيراميدز المصري بهدف نظيف.

وينتظر نهضة بركان المغربي الفائز من مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليواجهه في مباراة السوبر الإفريقي.