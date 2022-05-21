شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى وقرعة بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مساء اليوم السبت، الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لسيدات الطائرة بتونس والذى يشهد إجراء قرعة المنافسة بحضور مندوبى الأندية المشاركة.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

وعادت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى القاهرة الأربعاء من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية، بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى المباراة النهائية.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 0/3، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا.