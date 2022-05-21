شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة فيوتشر فى الجولة 20 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق المصري تدريباته استعداداً لمواجهة فيوتشر، في مباراة الجولة 20 والتي تجمع الفريقين غداً الأحد على استاد برج العرب بالأسكندرية، وعاد المصري إلى التدريبات الأربعاء الماضي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها معين الشعباني مدرب الفريق للاعبين، عقب الهزيمة من سموحة في مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ولم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات منذ 42 يوماً في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذي حققه على النادي الأهلي في 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أما في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.