شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وانبى اليوم السبت 21 / 5 / 2022 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى يواجه نظيره انبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

موعد مباراة الاهلى وإنبى

تقام مباراة الاهلى وانبى فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت ، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط وإستعادة مسيرة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وإستغلال تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

الاهلى يتعثر فى أربع جولات بالدوري

وتعثر المارد الأحمر فى أربعة جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى تسعة نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية ومن الطلائع بهدف ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ترتيب الاهلى فى جدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وانبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وانبى غداً السبت بالدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.