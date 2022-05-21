شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة القليوبية ونادى العبور يكرمان فريق اليد احتفالا بتأهله لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل حفل منطقة القليوبية لكرة اليد مع مجلس إدارة نادي العبور، برئاسة المستشار طارق ربيع، لتكريم الفريق الأول لكرة اليد، احتفالا بالتأهل لدورى المحترفين.

ورحب المستشار طارق ربيع، رئيس مجلس الإدارة، بالضيوف من الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين رئيس الاتحاد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد المصرى، ورئيس وأعضاء منطقة القليوبية، وقدم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى على هذا الإنجاز.

وفى كلمته، عبر هشام مختار حشيش، رئيس الاتحاد المصرى، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير لنادى العبور وأعضاء النادى والجهاز الفنى واللاعبين، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ليس للنادى فقط، بل لمحافظة القليوبية بالكامل، لكونه أول مرة يصعد من المحافظة لدورى المحترفين، متمنيا لنادى العبور مزيد من النجاحات على جميع الأصعدة وتشريف المحافظة فى العديد من المحافل.

وأشاد الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لدول شمال أفريقيا، بنادى العبور وبالطفرة الإنشائية والرياضية الكبيرة التى شهدها اليوم، وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بنادى العبور فى أول زيارة للنادى، متمنيا من أعضاء النادى التكاتف خلف مجلس الإدارة الذى يعمل بعلم وإخلاص وحب لمواكبة الأندية الكبيرة على جميع الأصعدة.

وعقب انتهاء الكلمات، تم تكريم اللاعبين والجهاز الفنى، وفى لفتة إنسانية معبرة تم تكريم الراحل نور أشرف، لاعب فريق كرة اليد رحمة الله عليه، واستلم الجائزة شقيقه.

وتشرف بحضور الحفل مجلس الإدارة، برئاسة المستشار طارق ربيع، ولفيف من السادة الضيوف يتقدمهم الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لدول شمال أفريقيا، وعمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وهشام مختار حشيش رئيس مجلس إدارة المنطقة القليوبية.