شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: نرد على طلب الأهلى بـ"القانون".. والحكم الإنجليزى مخطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه سوف نرد على طلب الأهلى بإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الاهلى بالدورى المصرى الممتاز بالقانون واللوائح.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إن الحكم الإنجليزى مخطئ في قراره بإحدى الحالات في مباراة أستون فيلا وبيرنلى بالدورى الإنجليزى الممتاز ولا توجد مقارنة بينهما.

وأشار عصام عبد الفتاح إلى أنه توجد أخطاء فى التحكيم المصرى حاليا ونقوم على تصحيحها خلال معسكرات الحكام.

وأرسل النادي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR»، والمُبلّغ بهما جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، إذ تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.