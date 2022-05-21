شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: سأشجع الأهلي أمام الوداد في النهائي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه سوف يقوم بتشجع فريق الاهلى أمام الوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويتمنى حصول الفريق الأحمر على البطولة الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخه.

وقال خالد الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن مباراة الأهلى أمام الوداد المغربى صعبة للغاية، وأن الفريق الأحمر هذا الموسم لن يفوز خارج ملعبه منذ دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولكن عناصر الأهلى أفضل من الفريق المغربى.

وتأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربي، الذى حجز مقعده في النهائي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساء.