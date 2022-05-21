شكرا لقرائتكم خبر عن صراع باكستانى مغربى على الصدارة بالجولة الأولى لبطولة مصر الدولية للجولف للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولة من بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات التى انطلقت بملاعب جولف بالجونة بمشاركة 10 دول صراعا شرسا من بدايتها فى الجولة الأولى وأداءً مميزًا للغاية بين لاعبات باكستان وأسود الأطلسى المغرب.

واعتلت الصدارة بعد انتهاء الجولة الأولى اللاعبة الباكستانية هوما أمجاد، وسددت 71 ضربة لتسجل ضربة واحدة تحت المعدل، وتساوت مع اللاعبة المغربية صوفيا شريف بنفس النتيجة، ولكن تفوقت الباكستانية بضربات الحفرالتسع الأخيرة فى الملعب.

وجاءت بالمركز الثالث المغربية سونيا بيحيى ضربة واحدة فوق المعدل 73 ضربة ثم بالمركز الرابع اللاعبة الإماراتية حمدا السويدى 76 ضربة وتساوى معها كل من الباكستانية بارخا ايجاز والتونسية غزلان ساكى بنفس عدد الضربات والإماراتية عاليا العمادى السابع 78 ضربة.

بينما جاءت الكورية الجنوبية هى سوك ليم حاملة لقب النسخة القديمة من البطولة مرتين من قبل 2001 و2002 فى الترتيب الثامن بعدد ضربات 81 ثم اللاعبة القطرية ياسمين الشرشانى بالمركز التاسع 86 ضربة والروسية انجلينا جوردينيكو العاشر 88 ضربة.

أما لاعبات مصر فقد سجلت هبة على 93 ضربة والناشئتان الصاعدتان اللتان تلعبان للإعداد للبطولة العربية للناشئات والسيدات الشقيقتان فرح بالى 16 عاما ونور بالى 14 عاما 98 ضربة لكل منهما، وجاء الأداء جيدا نسبيا، وتعد تلك البطولة الدولية الثانية للاعبة فرح وأول اختبار دولى بالنسبة للاعبة نور.

وينتظر أن يشهد اليوم الثانى منافسات أكثر إثارة اليوم السبت فى كل المراكز المختلفة، خاصة على الصدارة التى ما زالت فى متناول أكثر من لاعبة وعلى الأرجح سيكون هناك تغيير فى المراكز الأولى مع انتهاء الجولة الثانية غدا.