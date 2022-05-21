شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 21 /5 /2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت، مباراتان مثيرتان فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين إيسترن كومبانى مع سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، فى حين تقام مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر اليوم فى التاسعة مساء.

موعد مباراة إيسترن كومبانى وسموحة

فى الرابعة مساء، يستضيف نادى إيسترن كومبانى فريق سموحة على استاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط إيسترن كومبانى أمام غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى حين حقق سموحة فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى بخماسية فى نفس الجولة.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى، إلى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثالث مع الفريق للخروج من مؤخرة الجدول، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السكندرى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.

فى المقابل، يأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق السكندرى، فى مواصلة تحقيق الانتصارات وتعزيز موقعه فى جدول الدورى، أملا فى المشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل، وحذر لاعبيه من الاستهانة أو استسهال المباراة أمام متذيل الترتيب، وضرورة تقديم أعلى مستوى للعودة بالنقاط الثلاثة.

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب

وفى السادسة والنصف، يلتقى نادى طلائع الجيش مع المقاولون العرب على استاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها بهدف الثلاث نقاط، حيث حقق طلائع الجيش فوزا مهما على الزمالك بهدف نظيف فى المباراة الماضية، فى حين تعادل المقاولون العرب مع إنبى بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى للطلائع، لاعبيه بضرورة مواصلة سلسلة اللاهزيمة التى تمتد لـ12 مباراة على التوالى، وتحقيق الثلاث نقاط والتقدم أكثر فى جدول الترتيب.

ويحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

فى المقابل، يعمل محمد عودة المدير الفنى لفريق الذئاب على معالجة أزمة إهدار الفرص للاعبى الفريق، وقام باستكشاف فريق طلائع الجيش من خلال مراجعة المباريات السابقة فى الدورى العام، ومنح عودة تعليمات خاصة لمهاجمى الفريق مشدداً على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خاصة وأن طلائع الجيش من الفرق المنظمة دفاعياً بشكل جيد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 9 لقاءات والهزيمة فى 7 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً أخر.