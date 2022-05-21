شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل الاستعدادات لمواجهة إنبى على فترتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق غزل المحلة، بقيادة مصطفى عبده، الاستعدادات على استاد المحلة لمواجهة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والذى جاء أيضا مشاركة هانى عادل، قائد الفريق، بالمران كاملا.

وقام ناصر فاروق، مدرب حراس المرمى، بتجهيز الثنائى محمود رضا ومحمود الحضرى لاختيار أحدهم في التشكيل الأساسى للفريق المباراة القادمة أمام إنبى عقب غياب عمرو شعبان بسبب الإيقاف.

ويسعى مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لاستغلال الحالة المعنوية للفريق عقب الفوز على إيسترن كومبانى فى الدورى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبى، للتواجد في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدورى.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت المقرر لها يوم 24 من الشهر الجارى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة فى مثلها والتعادل في 9 مباريات.



تدريب غزل المحلة (1)



تدريب غزل المحلة (2)



تدريب غزل المحلة (3)



تدريب غزل المحلة (4)



تدريب غزل المحلة (7)



تدريب غزل المحلة (8)



تدريب غزل المحلة (9)



تدريب غزل المحلة (10)